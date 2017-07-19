Auto: Unrae, -1,7% mercato dell'usato a novembre, +2,9% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - I trasferimenti per contraente confermano anche a novembre 2025 l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano mezzo punto e rappresentano il 56,9% di tutti i passaggi di proprieta' (56,4% negli 11 mesi). Contestualmente, 1,1 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 37,9% nel mese e 38,9% nel cumulato. Gli stessi sono penalizzati anche dagli scambi provenienti da auto-immatricolazioni che aumentano di 0,7 punti di quota (4,3% nel mese e 3,8% nel cumulato), mentre rimangono stabili quelli provenienti dal noleggio (1,0% complessivo nel mese e 0,9% negli 11 mesi).

A livello geografico, anche a novembre si conferma al primo posto la Lombardia, con il 16,3% di quota (+0,2 p.p.) e al secondo il Lazio al 9,9% (+0,2 p.p.). In terza posizione troviamo la Campania con l'8,9% di quota (-0,3 p.p.) e al quarto posto la Sicilia con l'8,3% (+0,2 p.p.), seguita dal Veneto all'8,1%.

Infine, esaminando i dati per l'anzianita' dei veicoli, a novembre la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianita' guadagna 0,8 punti, al 48,5%.

Quella di auto da 6 a 10 anni rimane stabile al 17,3%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,3% (-1,7 p.p. rispetto al 2024); 12,1% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,3 p.p. su novembre 2024), e 4,8% quella delle auto da 1 a 2 anni (+0,4 p.p.). Le vetture fino a 1 anno salgono al 7,0% nel mese e al 6,3% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 23,9% a novembre, 0,8 punti in piu' dello stesso mese 2024.

