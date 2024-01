Auto: Unrae, +15% a 710.552 contratti 2023 noleggio a lungo termine -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 gen - Per quanto riguarda le alimentazioni, il diesel e' ancora saldo al primo posto in molti canali: per le aziende non automotive detiene una quota del 56,4%, fra gli utilizzatori privati del 33,5% e nel Noleggio a lungo termine del 30,6%. Il motore a benzina occupa il primo posto nel noleggio a breve termine (41,2% di quota), mentre la prima posizione fra Dealer e Costruttori va alle ibride con il 32,8% di share, al secondo posto fra i privati. Le elettriche perdono quota rispetto al 2022 fra privati, noleggio a breve e Dealer e Costruttori, mentre le Plug-in decrescono fra privati e noleggio a lungo. Esaminando la classificazioni per segmenti e carrozzerie, le preferenze premiano ancora i Suv del segmento C, con quota totale del 25%; primi fra Dealer e Costruttori con il 27% dei loro contratti, ma anche fra le aziende non automotive con il 26% e fra i privati con il 25,6%. Sempre i Suv, ma del segmento B, occupano il secondo posto nelle preferenze a quota 16,6%, preferiti soprattutto dalle aziende del Noleggio a breve termine con il 32,4% dei loro contratti di noleggio.

Il terzo posto, a quota 13%, e' occupato dalle tradizionali station wagon, grazie soprattutto al favore accordato dalle aziende non automotive, dove rappresentano il 15,7% dei contratti. Seguono le classiche berline del segmento B a quota 11,5%, che emergono soprattutto nel Nbt e nel Nlt, con una quota rispettivamente del 23,3% e 23%.

Infine, a livello geografico, la Lombardia e' al primo posto fra le regioni per numero di contratti di noleggio a lungo termine con il 33,7% dei contratti firmati nell'anno.

Seguono il Lazio con meno della meta' (13,9%), il Piemonte (9,5%) e l'Emilia-Romagna (8,4%). La Lombardia ha inoltre la quota piu' alta di contratti fatti dalle aziende non automotive (87,1%), tipologia peraltro maggioritaria anche in tutte le altre regioni, con l'eccezione del Trentino Alto Adige dove prevalgono i contratti delle aziende Nbt con il 60,9%. I contratti degli utilizzatori privati prevalgono in particolare in Molise con una quota del 32,2% e in Calabria con il 31,5%.

