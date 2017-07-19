Auto: Unrae, +13,3% contratti noleggio a lungo termine in 9 mesi 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ott - Guardando alle alimentazioni, il diesel, che nel complesso copre il 33,4% del totale (-6,4 p.p.), e' la scelta preferita dal noleggio a lungo termine (al 40,2%) e dalle aziende non automotive (al 38,2%), mentre il motore a benzina (al 19,6% di share, +0,6 p.p.) ha il primato fra le aziende del noleggio a breve termine (al 50,4%) e i dealer e costruttori (al 28,6%). I veicoli ibridi sono la scelta preferita dai Privati (al 32,7%) e nel totale contratti coprono il 31,3% di quota (+3,1 p.p.). Fra le elettriche pure (Bev) - in crescita di 1 punto al 4,7% di share complessiva - detengono il primato dealer e costruttori, con una quota del 23,6%, mentre tra le Phev (al 9,1%, +1,8 p.p.) il primato spetta ai Privati con l'11,1%.

Quote residuali per le motorizzazioni a metano e Gpl in ogni tipologia di fruitore.

In merito ai segmenti, i Suv detengono la leadership con il 59,1% di contratti nei primi 9 mesi, le Berline si fermano al 28,6%, seguite al terzo posto dalle Station Wagon con il 10,1% (con quote maggiori e paritetiche del 12,5% tra Nlt e aziende non automotive). Per quanto riguarda i Suv, quelli del segmento C raggiungono da soli oltre un quarto delle preferenze (27,1%), grazie principalmente alla scelta dei Privati (30,8%), aziende non-automotive (29%) e Nlt (24,0%).

Fra le Berline prevalgono quelle del segmento B (10,6%), favorite da Nbt (17,8%) e Nlt (15,2%).

Infine, a livello geografico, la Lombardia conferma la leadership con il 30,5% di contratti, seguita da Lazio (14,9%), Trentino-Alto Adige (9,8%), Emilia-Romagna (8,0%), Piemonte (7,1%) e Veneto (6,2%). Calabria, Molise e Puglia presentano la quota piu' alta di contratti stipulati da Privati (rispettivamente 34,8%, 32,7% e 28,8%), Valle d'Aosta e Lombardia quella di contratti stipulati da aziende non-automotive (85,1% e 85,0%). Dealer e costruttori raccolgono le percentuali maggiori di contratti nel Centro Italia: Marche (15,5%), Abruzzo (14,6%) e Umbria (13,8%). Il Trentino-Alto Adige si distingue per la quota maggioritaria di contratti a Nbt (76,1%), infine in Emilia-Romagna prevalgono i contratti di Nlt (18,1%).

