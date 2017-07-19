Auto: Unrae, +1,3% mercato dell'usato ad aprile, +1,2% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - Per quanto riguarda i trasferimenti per contraente, aprile conferma l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano mezzo punto e rappresentano il 56,1% di tutti i passaggi di proprieta' (56,3% nei 4 mesi). Parallelamente, quelli da operatore a cliente finale perdono 1,1 punti, al 39% nel mese (38,8% nel quadrimestre). Gli stessi sono penalizzati anche dagli scambi provenienti da auto-immatricolazioni che aumentano di 0,6 punti (3,9% nel mese e 4% in gennaio-aprile), mentre quelli provenienti dal noleggio cedono 0,1 punti (0,9% complessivo nel mese e nel cumulato). A livello geografico, si conferma il podio gia' visto nei mesi precedenti: al primo posto la Lombardia, stabile al 16% di quota e al secondo il Lazio al 10% (+0,1 p.p.). In terza posizione troviamo la Campania con il 9,2% di quota (+0,2 p.p.) e al quarto posto la Sicilia, stabile all'8,4%, seguita dal Veneto al 7,8% (-0,1 p.p.). Infine, esaminando i dati per l'anzianita' delle vetture oggetto di compravendita, la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni guadagna 0,4 punti, al 48,4% (48,6% nel cumulato). Quella di auto da 6 a 10 anni perde 0,6 punti, al 17% (17,2% nel cumulato). Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,1% (-1,1 p.p. rispetto ad aprile 2025, 9,9% nel primo quadrimestre); 12,6% la quota di auto da 2 a 4 anni (+0,5 p.p., al 12,3% in gennaio-aprile), e 4,8% quella delle auto da 1 a 2 anni (-0,1 p.p., al 4,3% nei 4 mesi). Le vetture fino a 1 anno salgono al 7,1% nel mese (+0,9 p.p., 7,7% nel cumulato). Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 24,5% ad aprile, 1,3 punti in piu' dello stesso mese 2025.

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(RADIOCOR) 27-06-26 14:43:40 (0296) 5 NNNN