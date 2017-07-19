Auto: Unrae, +12,4% mercato rimorchi ottobre, +13,4% da inizio anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - Il mercato di rimorchi e semirimorchi si conferma in terreno positivo nel mese di ottobre, con le immatricolazioni che mostrano un incremento del 12,4% rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi dieci mesi dell'anno in corso, le immatricolazioni complessive raggiungono le 12.945 unita', con un aumento del 13,4% rispetto alle 11.419 dello stesso periodo del 2024 e una crescita dei volumi di oltre 1.500 unita'. E' quanto rileva il Centro Studi e Statistiche dell'Unrae, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

'Il mercato di ottobre conferma un andamento positivo e consente di prevedere una chiusura dell'anno in crescita, pur in un contesto ancora caratterizzato da segnali di incertezza', commenta Michele Mastagni, coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di Unrae, l'associazione delle Case auto estere che operano in Italia.

'Attendiamo ora che il Fondo Investimenti destinato agli incentivi per il rinnovo del parco - il cui Decreto e' stato pubblicato lo scorso mese in Gazzetta Ufficiale - diventi pienamente operativo. Auspichiamo una rapida pubblicazione del Decreto attuativo, che definisca con chiarezza tempi e modalita' di apertura delle istanze', aggiunge Mastagni.

