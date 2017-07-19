Auto: Unrae, +12,4% mercato rimorchi ottobre, +13,4% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - Unrae ribadisce che le risorse attualmente stanziate, pari a 3,8 milioni di euro, sono insufficienti a rinnovare un parco circolante con un'eta' media di 17,5 anni. Pur accogliendo positivamente l'indicazione presente nelle note integrative al Disegno di Legge di Bilancio, che prevede un Fondo pluriennale di 590 milioni di euro a favore di investimenti dell'autotrasporto nel periodo 2027-2031, resta urgente definire le modalita' di impiego dell'ulteriore stanziamento di 6 milioni di euro gia' previsto dal Governo per il 2025. 'Riteniamo non piu' procrastinabile la risoluzione del vulnus normativo che ancora oggi impedisce la circolazione in Italia di complessi veicolari con lunghezza pari a 18,75 metri. Una situazione che perdura da oltre quattro anni, ovvero da quando la Legge n. 156/2021 ha modificato l'art. 61 del Codice della Strada, allineando la lunghezza massima degli autoarticolati alla normativa europea. Tuttavia, il requisito di idoneita' dei veicoli trainati agli altri limiti previsti nel Regolamento di esecuzione del Codice non consente, di fatto, la libera circolazione di tali complessi. Cio' determina un ritardo tecnologico ed enormi inefficenze nel trasporto merci in Italia rispetto agli altri Paesi europei. E' indispensabile intervenire rapidamente per rimuovere un ostacolo ormai anacronistico e dannoso per la competitivita' dell'intero sistema logistico nazionale', conclude Mastagni.

