Auto: Unrae, +12,2% mercato rimorchi e semirimorchi marzo, +8,2% in I trim

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - In Italia, il mercato dei rimorchi e semirimorchi registra nel mese di marzo una performance positiva, con 1.290 unita' immatricolate a fronte delle 1.150 dello stesso mese dell'anno precedente, corrispondente a una crescita del 12,2%. Il consuntivo del primo trimestre conferma l'andamento favorevole, con un totale di 3.689 unita' immatricolate rispetto alle 3.410 del medesimo periodo del 2024, segnando un incremento dell'8,2% riconducibile, in larga misura, alla progressiva evasione del portafoglio ordini consolidatosi nel corso dell'anno precedente. E' quanto stima il Centro Studi e Statistiche dell'Unrae, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 19-04-26 10:52:15 (0160) 5 NNNN