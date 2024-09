Auto: Unrae, +12,2% mercato dell'usato a luglio, +9,2% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 set - Si mantiene stabile anche in luglio il quadro dei trasferimenti per contraente: in calo di 0,6 punti gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti e nel mese rappresentano il 55,2% di tutti i passaggi di proprieta' (56,0% nel cumulato). Cedono mezzo punto quelli da operatore a cliente finale, al 40,1% nel mese (39,6% in gennaio-luglio). In crescita gli scambi provenienti da Km0 (3,9%), mentre rimangono stabili quelli derivanti dal noleggio (0,9% complessivo nel mese e 0,8% nei 7 mesi). Anche l'analisi per regione mostra in luglio un ranking abbastanza stabile. Al primo posto la Lombardia al 16% (dal 15,6% di un anno prima, come nei 7 mesi) e al secondo il Lazio al 9,9%, in calo di 0,3 punti per la flessione degli scambi fra privati (9,8% nei 7 mesi da 10,1%), con la Campania al terzo posto e una quota stabile al 9,4% (9,3% nei 7 mesi dal 9,1%).

Infine, nel mese di luglio la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianita' perde 3,4 punti, pur rappresentando comunque il 47,2% del mercato (48,2% nei 7 mesi). In calo di oltre 1 punto la quota delle auto da 4 a 6 anni (al 12% nel mese e 12,5% nel cumulato). Sale al 17,4% la quota delle auto da 6 a 10 anni (16,8% nel cumulato), cresce di 0,6 punti quella delle auto da 2 a 4 anni al 12,4% in luglio (11,6% in gennaio-luglio) e di 1,4 punti la quota delle auto da 1 a 2 anni al 4,4% (4,3% nei 7 mesi). Guadagna 0,9 punti la share delle vetture piu' "giovani" da 0 a 1 anno al 6,5% nel mese (6,6% nel cumulato). Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' salgono dal 20,3% di luglio 2023 al 23,3% attuale, guadagnando 3,0 punti.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 29-09-24 10:52:17 (0154) 5 NNNN