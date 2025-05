Auto: Unrae, -0,9% immatricolazioni veicoli industriali aprile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - 'Ad aprile continua la flessione negativa del mercato, mitigata solo in parte dalla crescita del segmento dei veicoli leggeri fino a 6 t, trainato dalle immatricolazioni dei veicoli Bev con massa complessiva fino a 4,25 t. Il comparto dei mezzi pesanti, invece, conferma le difficolta' gia' evidenziate nei mesi scorsi, in particolare nel segmento dei trattori stradali, che nel solo mese di aprile registra un calo del 15,2%', commenta Paolo A. Starace, presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae, l'associazione delle case auto estero che operano in Italia. 'A destare ulteriore preoccupazione e' la scarsa attenzione delle Istituzioni nazionali. Nonostante le rassicurazioni e i recenti annunci relativi al possibile stanziamento di un Fondo specifico e pluriennale a sostegno del comparto, ad oggi non si registra alcun intervento concreto, ne' vi e' traccia di tali misure nell'agenda di Governo. Simili dichiarazioni, se non seguite da azioni rapide e tangibili, rischiano di deprimere ulteriormente la domanda, aggravando un quadro gia' fortemente critico', continua Starace. 'Confidiamo che gli impegni presi possano tradursi quanto prima in interventi reali, in grado di offrire al settore le certezze di cui ha urgentemente bisogno. In tal senso, Unrae, nell'esprimere le proprie congratulazioni per il recente conferimento dell'incarico di sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti al Sen. Iannone, cui augura buon lavoro, auspica un incontro in tempi brevi per condividere con il ministero le misure piu' efficaci a sostegno delle imprese di autotrasporto', conclude Starace.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 11-05-25 12:43:26 (0246) 5 NNNN