Auto: Unrae, -0,9% a 2.610 immatricolazioni veicoli industriali marzo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - 'Purtroppo, appare chiaro che attualmente le istanze del trasporto pesante non rientrino tra le priorita' dell'Esecutivo.

Coerentemente con quanto previsto per gli altri comparti, come quello dell'auto e dei veicoli commerciali, riteniamo indifferibile un intervento concreto ed efficace per far ripartire il mercato e sostenere in maniera fattiva il rinnovo del parco circolante', ha aggiunto Starace. 'Il trasporto delle merci e la logistica sono settori di importanza strategica per il nostro Paese, eppure, a causa del gravissimo ritardo degli interventi pubblici, le imprese italiane sono fortemente svantaggiate rispetto ai competitor internazionali, che possono contare su contributi, diretti o indiretti, all'acquisto e all'utilizzo di veicoli di ultima generazione a bassissime o zero emissioni, come ad esempio l'esenzione dal pagamento delle tariffe autostradali', ha aggiunto. 'In questo contesto, pur riconoscendo l'importanza di questioni operative come l'attraversamento delle Alpi, crediamo che la politica non debba trascurare l'assoluta necessita' di svecchiare il parco veicolare in linea con i target ambientali comunitari. A tal proposito, auspichiamo che i principi e i criteri del Regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, confermati dalla votazione di ieri del Parlamento europeo sul testo finale del provvedimento, non vengano stravolti in prossimi riesami, vanificando gli ingenti investimenti e la pianificazione industriale gia' da tempo intrapresa dalle Case', ha concluso il presidente della Sezione veicoli industriali dell'Unrae.

