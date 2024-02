Auto: Unrae, +0,6% acquisti di auto usate dicembre, +8,6% nel 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 feb - Nel 2023 si e' ridimensionata la quota di scambi tra privati/aziende che chiude l'anno al 56,9% di tutti i passaggi di proprieta' (57,1% in dicembre e 57,7% nel 2022). In recupero al 38,9% quelli da operatore a cliente finale (38,1% nel mese e 38,4% nel 2022). In crescita quelli provenienti da Km0 (3% dal 2,7% del 2022), sostanzialmente stabili quelli provenienti dal noleggio (1,1% complessivo dall'1,2% del 2022). A livello geografico, nel 2023 si e' confermata la leadership della Lombardia con il 15,5% dei trasferimenti (+0,2 punti), seguita dal Lazio al 9,9% di quota (-0,3 punti), e dalla Campania, stabile al 9,1%. Infine, per quanto riguarda l'anzianita' delle auto oggetto di compravendita, nel 2023 il 50,4% delle operazioni ha riguardato auto con piu' di 10 anni (51,4% nel 2022), per il 15,7% auto tra 6 e 10 anni (14,9% nel 2022), per il 12,5% auto tra 4 e 6 anni (12% nel 2022), per l'11,7% auto tra 2 e 4 anni (12% nel 2022), per il 3,8% auto di 1-2 anni (3,7%) e per il 5,9% auto con meno di un anno (stabile rispetto al 2022).

