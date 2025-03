Auto: Uilm, serve un cambio di approccio della Ue che non sia ideologico

In Italia intervenire su ammortizzatori sociali ed energia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - 'Speriamo che la modifica della Unione europea al famigerato sistema delle multe rappresenti solo l'inizio di un cambiamento piu' profondo di approccio. Abbiamo bisogno di politiche europee meno ideologiche e piu' aderenti alla realta', meno roboanti nella retorica, ma capaci di arrecare benefici effettivi all'ambiente, all'industria e ai lavoratori: restituiamo liberta' di scelta ai consumatori e salviamo quello che e' il primo settore industriale europeo da politiche autolesioniste; in caso contrario avremo effetti pesantissimi sulla industria non solo dell'auto ma anche dei veicoli commerciali. In definitiva, oltre alla neutralita' tecnologica, e' necessaria la neutralita' ideologica'. Lo ha dichiarato Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm e responsabile del settore automotive, al termine del Tavolo Automotive al Mimit. 'Per quanto riguarda l'Italia, cogliamo positivamente l'interessamento costruttivo del Governo, ma purtroppo constatiamo che restano inevasi i due problemi fondamentali: la necessita' di abbassare un costo abnorme della energia e l'urgenza di riformare un sistema degli ammortizzatori sociali che oggi offre poche tutele ai lavoratori ma pesa con forti oneri sulle aziende. Al contempo chiediamo forme di riqualificazione professionale e di sostegno al reddito, alla stregua di cio' che ha pregevolmente fatto la Regione Piemonte di intesa con il sindacato', ha aggiunto. Infine, per quanto concerne Stellantis, 'e' urgente che si completi il lancio di modelli ibridi in tutte le fabbriche di montaggio e che si chiariscano le missioni delle fabbriche di meccanica. Le prime fabbriche su cui attendiamo una risposta sono Cassino, Modena e Termoli', ha concluso Ficco.

Fla-

(RADIOCOR) 14-03-25 17:32:58 (0538) 5 NNNN