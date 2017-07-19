Auto: Ue, lo sconto' sul target 2035 si compensera' con acciaio e carburanti puliti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 dic - Sono due le flessibilita' previste dalla Commissione europea nella proposta di revisione del regolamento zero emissioni dal 2035 per il settore auto. Dal 2035 le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni allo scarico, mentre il restante 10% delle emissioni dovra' essere compensato attraverso due meccanismi che conteggiano l'utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione e l'effettivo risparmio di emissioni derivante da e-fuel e biocarburanti immessi sul mercato in un anno specifico.

In sostanza, la Commissione indica che e-fuel e biocarburanti 'contribuiranno alla decarbonizzazione del trasporto su strada complessivo'. Finora era riconosciuto solo il ruolo degli 'electrofuel' era riconosciuto: si tratta di combustibili sintetici ottenibili a partire da acqua e Co2 atmosferica tramite un processo di elettro-sintesi. All'uso e quindi alla produzione di biocarburanti e' particolarmente interessata l'Italia che, nel negoziato sul regolamento, non era riuscita a imporli nel novero dei combustibili alternativi puliti.

Spiega la Commissione che il risparmio di emissioni di gas serra derivante dall'utilizzo di tali carburanti viene contabilizzato come crediti carburante per i costruttori, che possono compensare le emissioni allo scarico dei loro veicoli. Questi crediti carburante possono contribuire fino al 3% dell'obiettivo di riferimento del 2021.

La seconda flessibilita' riguarda l'uso di acciaio a basse emissioni di carboni. Il settore automobilistico ne e' un grande utilizzatore. La correzione del regolamento Ue consente ai costruttori di veicoli di compensare le emissioni di Co2 dei loro veicoli ottenendo crediti per l'utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione nei veicoli che producono. Tali crediti per l'acciaio a basse emissioni di carbonio possono contribuire fino al 7% degli obiettivi di riferimento del 2021. Questa flessibilita' incentivera' l'uso dell'acciaio a basse emissioni di carbonio nella produzione di veicoli e contribuira' quindi a creare un mercato guida per la produzione di acciaio a basse emissioni di carbonio nell'Unione.

