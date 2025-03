Auto: Ue, imminente presentazione modifiche per evitare multe su Co2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 24 mar - La presentazione con procedura scritta della proposta di emendamento del regolamento sulle emissioni di Co2 di auto e furgoni per evitare le multe per il mancato rispetto delle norme da parte delle case automobilistiche e' prevista in tempi brevi. La Commissione ha indicato che e' 'imminente'.

La flessibilita' consiste nel calcolo su tre anni (2025-20278) invece di un anno delle emissioni per km. Il regolamento in questione stabilisce che dal 2035 le auto nuove dovranno essere a zero emissioni (in sostanza stop alla produzione di auto a benzina e diesel).

