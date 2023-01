Auto: Toyota resta primo gruppo mondiale 2022, Hyundai-Kia supera Renault-Nissan

Volkswagen seconda, dati Stellantis non ancora pubblicati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - Il gruppo automobilistico giapponese Toyota e' rimasto il primo produttore di auto al mondo per volume di vendite per il terzo anno consecutivo nel 2022, con quasi 10,5 milioni di veicoli venduti (-0,1%). E' quanto emerge dai dati pubblicati oggi da Toyota. La tedesca Volkswagen, che aveva fornito i numeri 2022 a meta' gennaio, rimane quindi al secondo posto con 8,3 milioni di veicoli venduti (-7%). Il gruppo coreano Hyundai-Kia, che sta affrontando con successo la carenza di componenti elettronici, e' salito al terzo posto a livello mondiale con 6,85 milioni di veicoli venduti (+1,4% per Hyundai, +4,6% per Kia). Scendono dunque dal podio Renault (-23,9%) e Nissan (-20,7%), penalizzate dalle difficolta' logistiche del mercato mondiale, ma anche dalla sospensione delle loro attivita' in Russia in seguito al conflitto in Ucraina. Stellantis e General Motors dovrebbero essere piu' indietro nell'elenco, ma i due gruppi non hanno fornito ancora i dati 2022 (i numeri sul mercato italiano arriveranno mercoledi'). Per quanto riguarda Toyota, da segnalare che il gruppo viaggia a passo lento nel segmento completamente elettrico, nel quale ha tardato a entrare seriamente, preferendo altre tecnologie come i motori ibridi: le immatricolazioni in questa area sono state 24.466 nel 2022, lontane da quelle dell'americana Tesla (1,3 milioni), della cinese Byd (911.000) e del gruppo Volkswagen (572.100).

"Nonostante l'impatto delle limitazioni alla produzione causate dalla diffusione del Covid-19, dall'aumento della domanda di semiconduttori e da altri fattori, le vendite globali sono rimaste allo stesso livello dell'anno precedente grazie alla solida domanda in Asia", ha fatto sapere Toyota.

Ars

(RADIOCOR) 30-01-23 15:42:38 (0422) 5 NNNN