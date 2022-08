Auto: terza edizione Mimo il 15-18 giugno 2023 tra Milano e Autodromo Monza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ago - La terza edizione del Mimo, Milano-Monza Motor Show, si terra' dal 15 al 18 giugno 2023 tra Milano e l'Autodromo Nazionale Monza, con un format rinnovato, che sara' presentato nelle prossime settimane. In un contesto in cui il rinnovamento del parco auto diventa uno dei primi obiettivi del sistema automotive, Mimo propone un evento gratuito in cui provare e confrontare i nuovi modelli di auto e moto proposti dai costruttori, in circuiti city, cross country, ad alta velocita' e in viabilita' ordinaria. Nel centro di Milano sono confermati l'esposizione degli ultimi modelli dei brand, le sfilate di auto green, classiche di pregio, supercar e hypercar, regine del motorsport, i convegni e gli approfondimenti con addetti ai lavori e media. "Mimo 2023 sara' un'edizione dinamica, ricca di occasioni per i brand di incontrare direttamente il pubblico, facendo conoscere e testare i nuovi modelli immessi sul mercato di tutte le motorizzazioni", ha detto il presidente di Mimo, Andrea Levy. Alessandra Zinno, direttrice generale Autodromo Nazionale Monza, ha parlato di "una nuova edizione ancora piu' coinvolgente per il pubblico che potra' godersi la manifestazione e lo spettacolo, scoprendo tutte le potenzialita' che offre il Tempio della Velocita'".

Ars

(RADIOCOR) 30-08-22 17:25:03 (0424) 5 NNNN