Auto: Tajani, obbrobrio stop motori endotermici 2035 sta per finire

Avrebbe provocato 70 mila posti di lavoro in meno in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - "Mi auguro che finalmente nei prossimi giorni, grazie all'impegno del Partito Popolare Europeo, di Forza Italia e dei conservatori di tutto il centro-destra italiano, si possa finalmente cancellare quell'obbrobrio che e' il blocco della produzione di auto non elettriche a partire dal 2035. Questa sciocchezza sta per da finire. Avrebbe provocato 70 mila posti di lavoro in meno soltanto in Italia". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani intervenendo ad Atreju.

vmg

(RADIOCOR) 14-12-25 11:45:55 (0168) 5 NNNN