Auto: S&P abbassa stime 2022 su vendite globali, mercato -2% a causa crisi ucraina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - Il conflitto tra Russia e Ucraina impattera' negativamente sul mercato mondiale dell'auto, in particolare su quello europeo.

E' quanto stima S&P, che per il 2022 si aspetta una flessione del mercato del 2% rispetto al 2021 a 79,1 milioni di unita', quando prima della guerra l'attesa era per una crescita del mercato mondiale tra il 4% e il 6%. In particolare, S&P si aspetta che in Europa il mercato auto registrera' nel 2022 una flessione del 4% rispetto al 2021 a 16,1 milioni di unita'. Il mercato cinese, il primo al mondo, e' atteso ancora in crescita del 2% a 24,2 milioni di unita'. Per gli Stati Uniti la stima e' di una crescita dell'1% a 15,2 milioni. Per il resto del mondo, S&P prevede un calo delle vendite del 3% a 23,6 milioni di unita'. Le conseguenze della situazione in Ucraina 'saranno probabilmente piu' pronunciate per l'Europa a e potrebbero diffondersi ad altri mercati in caso di conflitto prolungato', ha affermato Vittoria Ferraris, analista del credito di S&P Global Ratings. 'In particolare, l'interruzione della catena di approvvigionamento di alcuni componenti automobilistici, inclusa la produzione di cablaggi in Ucraina, la potenziale carenza di materie prime come il palladio e gli aumenti dei prezzi di acciaio, rame, alluminio e nichel rappresentano rischi chiave per l'industria per il 2022', ha aggiunto.

Inoltre, secondo S&P, le criticita' nell'approvvigionamento potrebbero avere implicazioni di credito per alcuni produttori e fornitori di auto globali. Ad ogni modo, l'agenzia si aspetta che le vendite di veicoli elettrici continuino ad accelerare quest'anno, per raggiungere il 15-20% della flotta globale entro il 2025.

Fla-

(RADIOCOR) 22-03-22 19:41:59 (0617) 5 NNNN