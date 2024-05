Auto: sindacati, per Lear una prima manifestazione di interesse

Oggi incontro al Mimit, 17 giugno prossimo appuntamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Per la Lear di Grugliasco (Torino), societa' della componentistica auto a rischio chiusura, e' arrivata una prima manifestazione di interesse formale da parte di una impresa del comparto elettromeccanico non esclusivamente legata all'automotive. Lo comunicano Fim, Fiom e Uilm in una nota congiunta al termine di un incontro che si e' svolto oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel quale 'sono emersi un quadro produttivo sempre piu' grave visto la nota situazione di Mirafiori, con previsione di produzione in calo di circa il 40% da 7.000 a circa 4.000 vetture, ma anche alcune novita' in tema di outplacement e di reindustrializzazione. Piu' in particolare su 398 dipendenti, 3 hanno trovato gia' impiego altrove attraverso l'outplacement, mentre altri 53 sono impegnati nella fase di selezione'. I sindacati, 'data la drammaticita' della situazione', chiedono che 'la direzione aziendale continui nella ricerca di potenziali investitori nonche' nella ricollocazione interna al gruppo a partire dalle unita' di staff e di ricerca presenti proprio a Torino, oltre a tutti gli strumenti utili per poter attenuare il potenziale impatto sociale'. Un nuovo incontro e' stato fissato per il 17 giugno prossimo, 'al fine di verificare l'andamento della occupazione, delle ricollocazioni e dei piani di reindustrializzazione', indicano i sindacati che chiedono, 'nel frattempo, alla direzione di Lear di avviare un confronto inerente un piano sociale complessivo'.

