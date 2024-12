Auto: sindacati, per Lear siglato accordo su Cigs per area di crisi complessa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - I sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno sottoscritto l'esame congiunto per la copertura normativamente prevista di cassa integrazione straordinaria per area di crisi complessa, che avra' effetto dal 30 dicembre 2024 fino al 29 dicembre 2025 termine ultimo per l'attuale finanziamento dell'ammortizzatore. E' quanto comunicano i sindacati in merito alla societa' Lear, societa' dell'indotto Stellantis, su cui si e' tenuto un incontro che ha coinvolto anche la Regione Piemonte, il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per dare continuita' nella copertura degli ammortizzatori sociali. Come spiegato dai sindacati, per Lear sono esauriti gli ammortizzatori disponibili nel quinquennio mobile e la societa' non piu' in condizione di dare lavoro ai 380 dipendenti oggi in forza nel sito di Grigliasco, visti i 'volumi risibili' di produzione delle Maserati a Mirafiori.

All'inizio del quinquennio erano in produzione tre commesse Maserati cessate tra fine del 2023 e inizio 2024, determinando un calo della produzione pari al 92,8%, che dertemina un esubero strutturale di 360 lavoratori sui 380 attualmente occupati nello stabilimento. Infine, i sindacati concludono dicendo che saranno impegnati a partire del prossimo incontro del 30 gennaio al Mimit, a dare visibilita' e ricercare tutte le soluzioni possibili per la complicata vertenza Lear.

