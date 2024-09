Auto: sindacati, per Lear ancora nessun piano reindustrializzazione

Prossimi alla scadenza gli ammortizzatori sociali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 set - La situazione della Lear di Grugliasco, azienda dell'indotto automotive torinese che produce sedili ormai solo per il marchio Maserati, "e' purtroppo lo specchio della crisi del settore dell'auto in Italia. I volumi bassissimi della Maserati, la perdita della commessa per la Fiat 500 e la prossima scadenza degli ammortizzatori sociali espongono a forte e imminente rischio di chiusura la fabbrica di sedili torinese, in cui lavorano quasi 400 persone". E' quanto si legge in una nota congiunta di Fim, Fiom e Uilm, sottolineando che per la societa' non c'e' ancora nessun piano di reindustrializzazione e sono prossimi alla scadenza gli ammortizzatori sociali. Come sottolineano i sindacati, "non sta producendo risultati significativi il progetto aziendale di outplacement e soprattutto non si e' ancora concretizzato alcun piano di reindustrializzazione. La ricerca di un investitore prosegue, ma e' chiaro che il passare del tempo rende questa opzione sempre piu' ardua". Gli ammortizzatori sociali in essere "scadranno il 29 dicembre, aprendo anche in Lear la questione della esigenza di riformare i limiti del Jobs Act prima di assistere ad una ondata di licenziamenti.

Quanto meno occorre rifinanziare gli strumenti della cosi' detta proroga ex art. 22 bis e della cassa per aree di crisi complesse, strumenti di cui potrebbe giovarsi anche la Lear".

Il prossimo incontro al Mimit e' previsto il 30 ottobre e "confidiamo che per allora il quadro si sara' finalmente chiarito. Nel frattempo si chiedera' un incontro alla Regione Piemonte e durante le assemblee sindacali si valuteranno le iniziative da intraprendere a sostegno di questa delicata vertenza", sottolineano i sindacati.

Ars

