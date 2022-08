Auto: sindacati, da Stellantis disdette di contratti ed esuberi indotto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ago - Arrivano i primi esuberi "veri" nell'indotto di Stellantis in Basilicata. E' l'allarme lanciato dai sindacati dopo l'incontro avuto con la societa' Its che ha annunciato che la sua committente, MultiLog, a partire dal 6 agosto, cessera' il contratto con Stellantis. Secondo i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Uil Trasporti, Filt-Cgil, Fast-Confsal e la Rsu Logistica, 'si materializzano pertanto i primi 85 esuberi veri'. Di fronte a questa comunicazione da parte di Its, i sindacati chiedono 'immediatamente la convocazione del Dipartimento alle attivita' produttive della Regione Basilicata per avviare una discussione che, come annunciato ieri anche dal presidente Bardi, deve vedere l'attivazione di ammortizzatori sociali propedeutici fino ad una discussione vera con i vertici di Stellantis e all'attivazione del tavolo ministeriale nazionale per un rilancio del settore automotive che garantisca lavoro e 'commesse' di tutta la filiera'.

Inoltre, aggiungono i sindacati, 'gia' a partire da venerdi', giorno della convocazione del tavolo automotive, bisogna affrontare una discussione non piu' sulle supposizioni ma sugli atti concreti che Stellantis sta mettendo in campo che prevedono riduzione di lavorazioni e i conseguenti licenziamenti'.

