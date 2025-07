Auto: Segugio.it, 90mila i furti nel 2024, +31% dal 2021 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - A fronte di una penetrazione della polizza furto e incendio con una media nazionale del 20,5%, le situazioni piu' critiche si registrano proprio in tre delle Regioni maggiormente colpite dai furti d'auto: Campania (3,7%), Puglia (4,5%) e Sicilia (11,3%). Al contrario e' la Lombardia a guidare la classifica delle Regioni con la piu' alta diffusione (27,0%), seguita da Piemonte (24,2%) e Lazio (22,9%. La bassa penetrazione della Furto e incendio nelle aree piu' critiche e' riconducibile principalmente al costo elevato di questa garanzia. In Campania il premio medio di questa copertura raggiunge i 431,05 euro, mentre in Puglia si attesta a 367,81 euro, valori nettamente superiori alla media nazionale di 108,82 euro. A questo si somma l'elevato costo dell'Rc Auto, che in Campania arriva a toccare in media i 740,32 euro, come evidenziato dall'Osservatorio Assicurativo di Segugio.it.

