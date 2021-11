Auto: seconda edizione Milano Monza Motor Show 16-19 giugno 2022, attesi 50 brand

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 nov - E' stata presentata a Milano, nel quartier generale Pirelli, la seconda edizione del MiMo - Milano Monza Motor Show, che si terra' dal 16 al 19 giugno 2022. All'evento, concepito come un salone all'aria aperta, con un'esposizione statica di novita' e anteprime nelle vie e nelle piazze del centro di Milano e Monza e una serie di eventi collegati in Lombardia e in Italia, sono attesi oltre 50 brand auto e moto, con l'obiettivo di coinvolgere anche collezionisti e club internazionali. "Nel 2021, anche se in un momento difficile, siamo riusciti a fare una grande cosa e questa seconda edizione sara' ancora piu' importante. Mettiamo le automobili in mezzo al pubblico, l'idea e' avvicinare le persone al mondo dell'automotive", ha detto durante la presentazione il presidente di MiMo, Andrea Levy. Come nell'edizione 2021, il MiMo manterra' il format gratuito per il pubblico, che si orientera' tra i modelli esposti su pedane tutte uguali grazie a una app, che indichera' la geolocalizzazione di ciascun modello e di ciascuna casa costruttrice. La seconda edizione del MiMo "testimonia la volonta' di ripartenza dell'intera filiera automobilistica. E' tempo di guardare avanti focalizzando l'attenzione sia sulle nuove tecnologie che stanno trasformando il mondo dell'automotive, compreso quello delle supercar e del motorsport. Tutti elementi al centro della manifestazione e anche della strategia Pirelli", ha detto il Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera.

L'edizione 2022 si aprira' con la Premiere Parade, la presentazione dinamica su red carpet delle anteprime, guidate dai manager stessi o da testimonial. Ci sara' anche un'area per test drive e vendita diretta. Gli ultimi due giorni il focus sara' su Monza e sull'Autodromo, con un calendario che prevede eventi con oltre 2.000 supercar, hypercar e classiche di pregio, tutte attese nella corte e nelle sale di Villa Reale, headquarter e hub dell'evento. "Milano con il MiMo si candida a diventare una delle capitali del sistema automotive, un punto d'incontro internazionale in cui parlare di automobili integrate in una mobilita' sostenibile a livello ambientale ed economico", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

