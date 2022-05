Auto: Scudieri (Anfia), peso pandemia, Ucraina e crisi chip, serve sostegno a settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 31 mag - La pandemia e la guerra in Ucraina 'ci hanno mostrato quanto la nostra filiera sia interdipendente e globalizzata' e 'il protrarsi della carenza di semiconduttori da Taiwan ha rallentato e sta rallentando le produzioni di veicoli di mezzo mondo, situazione aggravata dal conflitto tra Ucraina e Russia, Paesi dai quali proviene il 50% del gas neon mondiale, impiegato nei laser che incidono i circuiti dei richiestissimi microchip'. Lo ha detto Paolo Scudieri, presidente di Anfia, durante l'assemblea pubblica dell'Associazione nazionale industria automobilistica, in corso a Firenze, sottolineando che 'a causa dell'aggressione in Ucraina, inoltre, e' fortemente rallentata la produzione del polo industriale locale di cablaggi, che fino a qualche mese impiegava oltre 60.000 persone in 38 fabbriche'. Il presidente di Anfia ha inoltre sottolineato che 'le sanzioni alla Russia hanno poi creato carenza di materie prime, come nichel e palladio, essenziali nelle produzioni e messo in evidenza il vulnus energetico europeo, e ancor di piu' quello italiano' e 'l'aumento dei costi dell'energia e quello delle materie prime sta mettendo a dura prova la sostenibilita' economica delle nostre produzioni'. Per questo, Anfia ha 'portato al Governo proposte e soluzioni per mitigare gli impatti sulla filiera, pronti a mettere in campo tutte le azioni necessarie', ha detto Scudieri, ricordando che l'esecutivo 'cosciente del peso economico e occupazionale della filiera italiana', ha istituito un fondo automotive stanziando 8,7 miliardi fino al 2030. Guardando avanti, oltre agli incentivi, occorre lavorare su due fronti, ovvero 'sostenere le infrastrutture per la mobilita' elettrica incrementando le produzioni nazionali di veicoli elettrificati e sviluppando una filiera italiana' e 'sostenere la transizione della piu' importante filiera italiana per peso economico e occupazionale'.

Ars

