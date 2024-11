Auto: Ribera, bene neutralita' tecnologica per transizione industriale

In risposte scritte a deputati Ue ha parlato solo di e-fuel (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 12 nov - La responsabile di clima e concorrenza, in qualita' di vicepresidente della Commissione - Teresa Ribera - ha difeso la 'neutralita' tecnologica' quale principio per la transizione industriale nel settore auto. Ne ha parlato nel corso dell'audizione all'Europarlamento senza specificare pero' come si articoli questa petizione di principio. Nelle risposte scritte in preparazione dell'audizione, Ribera aveva ricordato pero' il programma von der Leyen in cui si specificava che 'conseguire la neutralita climatica entro il 2050 e un impegno che implichera il ricorso a un'ampia gamma di tecnologie innovative, in settori che vanno dalla mobilita all'energia. L'obiettivo della neutralita climatica al 2035 per le autovetture, ad esempio, offre prevedibilita ad investitori e costruttori. Per raggiungerlo sara necessario assicurare la neutralita tecnologica, attribuendo un ruolo agli elettrocarburanti tramite una modifica mirata del regolamento nell'ambito del riesame previsto'.

Aps

(RADIOCOR) 12-11-24 19:32:11 (0753)ENE,EURO 5 NNNN