Auto: Regione Lazio, Stellantis acceleri la definizione del piano per Cassino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 lug - Stellantis deve 'accelerare la definizione del piano per lo stabilimento di Cassino, anticipandone tempi e contenuti e fornendo indicazioni chiare sui modelli produttivi e sui volumi.

Cassino e' oggi l'unico sito industriale italiano del Gruppo ancora in attesa di una prospettiva definita e questa situazione alimenta incertezza tra i lavoratori, le imprese dell'indotto e l'intero territorio'. E' la posizione di Regione Lazio, espressa oggi dalla vicepresidente Roberta Angelilli, in occasione del tavolo automotive al Mimit.

'Abbiamo apprezzato le parole del responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, che ha escluso qualsiasi ipotesi di chiusura dello stabilimento di Cassino. Si tratta di un segnale importante, ma ora e' necessario compiere un ulteriore passo avanti, definendo rapidamente una prospettiva industriale chiara che garantisca continuita' produttiva, salvaguardi l'occupazione e dia certezze all'intera filiera', ha aggiunto, sottolineando che e' stata avanzata 'una richiesta strategica per il Lazio: valutare l'introduzione di una Zes di filiera'. Inoltre, nel corso del tavolo, la vicepresidente Angelilli ha anche annunciato che gli assessori competenti delle Regioni automotive italiane saranno a Bruxelles dal 7 al 9 settembre per una serie di incontri con le istituzioni europee sul pacchetto automotive.

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(RADIOCOR) 14-07-26 15:14:52 (0477) 5 NNNN