Auto: Quagliano (Promotor), fruibilita' e prezzi limiti elettrico, in Italia c'e' rifiuto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - "Sull'auto elettrica c'e' un rifiuto da parte del mercato italiano, perche' si ritiene che non sia fruibile come i motori non elettrici, e questo e' un limite difficile da superare". Lo ha detto Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, durante uno dei panel del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing. Un altro limite "e' che i prezzi sono aumentati molto e le persone non ce la fanno piu' a comprare il nuovo, quindi si crea una situazione paradossale perche' chi acquista si orientano sull'usato, mercato che ora va benissimo", ha detto Quagliano, spiegando che "questo pero' provoca conseguenze gravi sulla sicurezza e sull'impatto ambientale, perche' il parco circolante non solo non si rinnova ma diventa sempre piu' obsoleto".

