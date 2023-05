Auto: Promotor, mercato europeo sopravvivra' a transizione ma Ue sola su divieti

Motori a combustione continueranno a esistere (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 27 mag - Il mercato dell'auto europeo sopravvivra' alla transizione elettrica ma Europa e' l'unica a vietare i motori a combustione, che continueranno a esistere nel resto del mondo. Cosi' Gian Primo Quagliano, presidente del Centro studi Promotor, durante l'incontro 'Il 2035 come dei motori diesel e benzina e' un obiettivo possibile?', nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. 'Il mercato dell'auto sopravvivra' a questa transizione. E' possibile che dal 2035 non si vendano piu' auto con motori a combustione interna a benzina e gasolio ma e' possibile che si vendano altri motori a combustione, gia' c'e' la deroga per gli e-fuel e l'Italia ha chiesto la deroga per i biocarburanti', ha rilevano Quagliano, ricordando che 'diesel e benzina dovranno essere venduti anche dopo il 2035 per alimentare le auto immatricolate prima che potranno ancora circolare ancora'.

Inoltre, ha sottolineato Quagliano, 'i motori a combustione interna a diesel e benzina continueranno a esistere nel resto del mondo. La conversione all'elettrico ha sempre piu' spazio ma in altri paesi nessuno pensa di vietare questi motori e la nostra industria europea se vorra' continuare a esportare dovra' continuare queste produzioni'.

Fla-

(RADIOCOR) 27-05-23 15:14:32 (0108) 5 NNNN