Auto: Premi di laurea Unrae festeggiano 25 anni, premiati 5 neolaureati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo del quarto di secolo di questo premio, un'iniziativa che dimostra la nostra storica e concreta vicinanza al mondo accademico e ai giovani professionisti', ha dichiarato il direttore generale dell'Unrae, Andrea Cardinali. 'Anche quest'anno la risposta degli studenti e' stata molto positiva. Gli elaborati premiati affrontano alcune tra le sfide piu' calde del nostro comparto: dai modelli previsionali evoluti alla comunicazione 'green', fino alle decisioni strategiche di marketing e allo studio di brand nativi elettrici', ha aggiunto.

I vincitori di questa edizione sono Habiba El Morabit - Universita' degli Studi di Urbino 'Carlo Bo', Facolta' di Lingue e culture moderne (Votazione: 106/110) - Tesi di laurea: 'Target based communication e implementazione delle strategie ATL, BTL e TTL nel settore automobilistico, strumenti e best practises'; Jacopo Lotti - Universita' di Bologna - Alma Mater Studiorum, Facolta' di Scienze statistiche (Votazione: 110/110 e lode) - Tesi di laurea: 'Forecasting the 2025 Italian Automotive Market: From Total Registrations to the Premium Segment, with a Focus on Audi and C-Segment SUVs'; Daniel Nikaj - Universita' degli Studi di Trento, Facolta' di Economia (Votazione: 105/110) - Tesi di laurea: 'Decisioni strategiche di marketing e ragioni del vantaggio competitivo: il caso Tesla'; Silvia Palanca - Universita' Politecnica delle Marche, Facolta' di Economia aziendale (Votazione: 110/110 e lode) - Tesi di laurea: 'Regressione lineare in Python: un modello previsivo per la determinazione del prezzo delle auto'; Luca Sciani - Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Corso di studio Interfacolta': Facolta' di Lettere e Filosofia - Economia (Votazione: 110/110 e lode) - Tesi di laurea: 'Comunicare ad emissioni zero. Pratiche di Green Communication per affrontare la sfida della transizione ecologica nel settore automotive'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 14-06-26 13:05:30 (0236) 5 NNNN