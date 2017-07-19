Auto: Pichetto, orientamento Ue su possibile revisione standard segnale positivo

"Aspettiamo testo definitivo per valutazione" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - "L'orientamento annunciato dalla Commissione Ue in merito a una possibile revisione degli standard sulle emissioni dei veicoli dal 2035 appare nel complesso un segnale positivo, fermo restando che sara' necessario attendere il testo definitivo per analizzarne puntualmente contenuti e ricadute operative nonche' le effettive dimensioni di questa apertura.

E' una linea che il Governo italiano sostiene da sempre: le soluzioni tecnologiche diverse dall'elettrico puro, come ibridi avanzati, idrogeno ed e-fuel, possono contribuire a sostenere la competitivita' dell'industria europea e accompagnare una transizione equilibrata, anche sotto il profilo economico e sociale". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

Ale.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 16-12-25 18:54:30 (0697)EURO 5 NNNN