Auto: Pichetto, non siamo contrari all'elettrico ma ci sono anche altri percorsi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Matera, 03 mar - "Noi non siamo contrari al raggiungimento di un obiettivo di decarbonizzazione attraverso l'elettrico anzi siamo convinti che l'elettrico e' uno dei grandi percorsi per la decarbonizzazione. Quello che non condividiamo e' la perentorieta' dei tempi che non e' compatibile con il nostro sistema produttivo, con una sostenibilita' di tipo economico e sociale. E poi ci sono altri percorsi, come i biocarburanti in cui l'Italia ha un ruolo importante che possono essere integrativi. E' una questione di tempi, modalita' e merito.

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin al suo arrivo all'assemblea pubblica di Confindustria Basilicata che torna sul rinvio allo stop di motori termici al 2035 e commenta "positivamente perche' noi siamo stati il primo Paese a porre la questione". A chi gli chiede se tra le alternative ci sia anche l'idrogeno per cui la Basilicata si candida a divenire una Hydrogen Valley, Pichetto risponde: "Quando dico altri percorsi, penso anche all'idrogeno. C'e' convinzione da parte nostra che idrogeno possa essere la parte principale per trasporto pesante, treni e su questo l'Italia sta investendo molto".

