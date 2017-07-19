Dati
            Notizie Radiocor

            Auto: Pichetto, marcia indietro Ue su stop a motori termici? Era ora!

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - "Era ora!". Cosi' Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, commentando ad Atreju la marcia indietro della Commissione Ue sullo stop ai motori endotermici che potrebbe arrivare la prossima settimana. "Si tratta di togliere quella che e' stata un'idiozia politica - ha aggiunto il ministro - che ha portato a massacrare il piu' grande sistema manifatturiero europeo".

            vmg

            (RADIOCOR) 13-12-25 11:55:19 (0170) 5 NNNN

              


