Auto: Orsini, battaglia su stop a endotermico, tecnologie non si superano abolendole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cinisello Balsamo, 10 lug - Sul tema del 2035, la data fissata dall'Unione europea per lo stop al motore endotermico, "noi faremo una battaglia. La scadenza deve essere spostata perche' non esiste in nessun posto al mondo che le tecnologie si superano abolendole. Le tempistiche giuste devono avere il proprio corso". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo durante la parte pubblica dell'assemblea di Ucimu-Sistemi per produrre, a Cinisello Balsamo. "Noi non siamo contrari alle auto elettriche. Bisogna pero' tenere ben presente che ci sono tre questioni: i costi dell'elettrico sono piu' alti, le infrastrutture e il fatto che le persone se le possano permettere", ha detto Orsini.

