Auto: Orsini, abbiamo fatto disastro, non vogliamo piu' fare nostro primo prodotto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 14 giu - "Sull'automotive abbiamo fatto un disastro. Abbiamo detto che il primo prodotto che facciamo non lo vogliamo piu' produrre.

Io non sono contro l'auto elettrica, figuriamoci, anzi sono per tutti i tipi di tecnologie. Ma sono contrario a eliminare tecnologie per norma, perche' le tecnologie non si eliminano per norma, ma perche' non sono usufruibili o non accessibili". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo alla 54esima edizione del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria e ricordando che "la nostra industria e' tra le migliori al mondo insieme a quelle europee nel rispetto dell'ambiente".

Il numero uno degli industriali ha sottolineato che "sull'auto elettrica abbiamo imposto sanzioni, le abbiamo prorogate, ma nei bilanci di Byd e Tesla vedo i crediti di carbonio che vengono dati all'Europa e sono pagati da noi. Io credo che quella non sia l'Europa che noi ci aspettiamo".

Ars

