Auto: Orsini, a novembre meeting con Confindustrie Francia e Germania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 nov - "L'automotive e la filiera della componentistica italiana sono riconosciute come un'eccellenza nel mondo. La chiave e' la neutralita' tecnologica, e' la base da cui partire. Non si puo' imporre una tecnologia, non e' quella la strada. Il punto e' ridurre le emissioni". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea generale di Confindustria Brescia e Confindustria Bergamo, in corso a Seriate. "Ci incontreremo a novembre con le confindustrie francese e tedesca, dovrebbe esserci anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e presenteremo le nostre istanze, a partire dalla necessita' di mettere al centro la neutralita' tecnologica", ha detto Orsini, sottolineando che "poi siamo favorevoli all'arrivo di altri produttori in Italia, ma dobbiamo dirci alcune cose in modo chiaro, per esempio che non siamo favorevoli alle fabbriche cacciavite, al fatto che le vetture siano prodotte altrove e certificate in Italia".

Ars

(RADIOCOR) 07-11-24 20:05:54 (0927) 5 NNNN