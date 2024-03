Auto: ok Ue jv Ip-Av Assetper ricariche elettriche pubbliche ultraveloci

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 mar - La Commissione Ue ha approvato la creazione di una joint venture da parte di Italiana Petroli (Ip) e EV Asset Holdings, entrambe societa' italiane. L'operazione riguarda principalmente l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica pubbliche ultraveloci per veicoli elettrici fuori autostrada in Italia, nonche' la fornitura di servizi in abbonamento per stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici. E' stata esaminata secondo la procedura semplificata.

