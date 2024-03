Auto: ok definitivo Parlamento Ue regolamento Euro 7, mantenuti limiti emissioni Euro 6 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 13 mar - Il regolamento Euro 7 stabilisce norme per le emissioni di gas di scarico dei veicoli stradali, ma anche per altri tipi di emissioni, come l'abrasione degli pneumatici e le emissioni di particelle dai freni. Fissa inoltre limiti per la durabilita' della batteria. La nuova normativa sostituisce le norme sulle emissioni precedentemente distinte per autovetture e furgoni (Euro 6) e autocarri e autobus (Euro VI). Il regolamento Euro 7 fissa i limiti di emissione sia per i veicoli leggeri che per quelli pesanti, vale a dire autovetture, furgoni, autobus e autocarri, in un unico insieme di norme.

Per le emissioni dai freni si prevede per le autovetture e i furgoni un limite specifico di 3 mg/km nel ciclo di guida standard per i veicoli elettrici puri e di 7 mg/km per tutti gli altri gruppi propulsori. Si prevedono limiti specifici per i furgoni pesanti, vale a dire 5 mg/km per i veicoli elettrici puri e 11 mg/km per gli altri gruppi propulsori.

Inoltre ci sono prescrizioni piu' rigorose relative al ciclo di vita per tutti i veicoli in termini sia di chilometraggio che di durata - ora fino a 200.000 km o 10 anni per le autovetture e i furgoni.

L'accordo raggiunto dai colegislatori prevede date di applicazione diverse dopo l'entrata in vigore del regolamento: 30 mesi per i nuovi tipi di autovetture e furgoni e 42 mesi per i veicoli nuovi; 48 mesi per i nuovi tipi di autobus, autocarri e rimorchi e 60 mesi per i veicoli nuovi; 30 mesi per i nuovi sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti da installare su autovetture e furgoni e 48 mesi per quelli da installare su autobus, autocarri e rimorchi.

Aps

(RADIOCOR) 13-03-24 18:26:12 (0633)EURO 5 NNNN