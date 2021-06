Auto: Maver (Jaguar Land Rover Italia), rinnovare parco circolante ma non solo con incentivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - Per l'Italia 'il rinnovo del parco circolante e' importante e puntare sugli incentivi rimane il fattore numero uno'. Ci sono pero' anche altre possibili soluzioni 'a costo zero' per contribuire a spingere su questo tasto: 'per esempio le revisioni auto in altri Paesi sono molto piu' rigorose; si puo' agire con blocchi sul traffico prendendo decisioni a livello nazionale; si potrebbe rivedere la normativa sulle auto storiche, perche' a 20 anni una auto non e' storica, e' vecchia'. Lo ha affermato Daniele Maver, presidente e amministratore delegato di Jaguar Land Rover Italia, in occasione dell'Automotive Business Summit del Sole 24 Ore. Un altro fattore da risolvere in Italia, ha continuato Maver, e' quello della ricarica delle vetture elettrificate: 'In Italia siamo indietro soprattutto sulla distribuzione delle colonnine di ricarica veloce in area extraurbana, al di fuori delle grandi citta''. Per il manager, 'magari tra 20-30 anni venderemo solo auto elettriche ma avremo una fase di transizione abbastanza lunga, anche oltre un decennio, durante la quale le auto ibride plug-in resteranno una fascia importante', anche per far fronte ai ritardi sulla rete di ricarica.

