Auto: LoJack, +5% furti nel 2023, per il 53% sono rubati i Suv

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 feb - Nel 2023 i furti d'auto in Italia hanno registrato una ulteriore crescita, segnando un +5% rispetto al 2022. Nel mirino dei ladri da anni ci sono soprattutto i Suv, le cui sottrazioni lo scorso anno hanno visto un boom, superando la soglia del 50% di incidenza sul totale autoveicoli rubati. Il fenomeno incide a macchia di leopardo sul territorio nazionale, concentrando in Campania, Lazio, Puglia e Lombardia il 90% degli episodi criminali. Sono questi i principali dati e trend che emergono dall'analisi 'Stolen Vehicle Recovery 2024', curata dall'Osservatorio di LoJack, realizzata prendendo in considerazione gli oltre 550 mila dispositivi installati a bordo di veicoli in circolazione sulle nostre strade. Nel dettaglio, i furti di auto nel 2023 hanno registrato un nuovo aumento, +5% rispetto all'anno precedente, trainato dai Suv che rappresentano oltre la meta' del totale rubato (53%): detenevano una quota del 33% di incidenza solo quattro anni fa. Una volta rubati, questi mezzi seguono diversi mercati di sbocco: su tutti, la rivendita sul territorio nazionale o il trasporto in altri Paesi dell'est Europa per un nuovo proprietario.

Complessivamente, 9 episodi su 10 avvengono in quattro regioni a bollino rosso, in cui questa piaga assume dimensioni uniche a livello europeo: Campania (quasi 1 furto su 3 avviene qui), Lazio (24%), Puglia (20%), Lombardia (14%). Ma quali sono i modelli piu' rubati? Tra le vetture, la top five dei modelli vede nell'ordine Fiat Panda (che e' l'auto piu' venduta in Italia), Fiat 500, Citroen C3, Lancia Ypsilon e Smart FORTWO. Per i Suv il primato e' detenuto Toyota RAV4, seguito Toyota C-HR, FIAT 500X, Jeep Renegade e Peugeot 3008.

