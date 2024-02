Auto: LoJack, +5% furti nel 2023, per il 53% sono rubati i Suv -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 feb - Nel 2024 una nuova recrudescenza del fenomeno potrebbe registrarsi come effetto del piu' generale problema dei ritardi nelle consegne della componentistica per le auto e dei pezzi di ricambio, dovuti alle difficolta' di trasporto nell'area del Mar Rosso.

La carenza di componenti e ricambi sul mercato potrebbe favorire un ulteriore aumento dei furti di autovetture nelle citta' italiane, che potrebbero riguardare anche solo singoli pezzi delle macchine. Un fenomeno gia' in parte osservato nel 2022, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e della conseguente crisi nell'industria automobilistica.

'Il fenomeno dei furti di veicoli nel nostro paese non conosce crisi. Dal nostro report di inizio anno emerge come il trend sia nuovamente in forte crescita e nei prossimi mesi la necessita' di componenti mancanti nell'industria di produzione e di pezzi di ricambio potrebbero generare un nuovo importante incremento di furti parziali e totali', ha commentato Sandro Biagianti, direttore Sicurezza LoJack, ricordando che 'lo scorso anno grazie alla nostra tecnologia (in grado di rilevare i veicoli in luoghi in cui gli altri sistemi sono meno efficaci come container, sotterranei e garage), alle ricerche sul campo condotte dal nostro Team Sicurezza e alla nostra centrale sempre operativa abbiamo riportato a casa 2.476 veicoli'.

