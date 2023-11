Auto: la mobilita' del futuro in mostra al Politecnico di Torino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 nov - La mobilita' del futuro esce dai laboratori e si mette in mostra. Saranno una ventina i prototipi esposti nella due giorni di Workshop 'Towards the Sustainable Vehicle Era' del Politecnico di Torino, martedi' 14 e mercoledi' 15 novembre.

Si va dai veicoli elettrici e con sospensioni rigenerative, bici elettriche, assali elettrificati, inverter di trazione innovativi e motori elettrici di nuova generazione, ma anche componenti elettronici e sottosistemi per veicoli elettrificati, sviluppati in collaborazione tra universita' e imprese.

"Future Trends in Low Emission Vehicles" il tema della prima giornata, "Automated and Connected Vehicles" quello della seconda, organizzati dai Centri Interdipartimentali del Politecnico di Torino Cars-Center for Automotive Research and Sustainable mobility e Peic-Power Electronics Innovation Center che lavorano per accelerare lo sviluppo di sistemi e soluzioni per la mobilita' sostenibile.

