Auto: la Lega lancia raccolta firme contro stop a diesel e benzina dal 2035

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - La Lega di Matteo Salvini si mobilita per dire no al divieto di produzione di auto benzina e diesel dal 2035. Lo rende noto il Carroccio in una nota. "Nel giorno in cui Matteo Salvini conferma la sua visione a Milano, in un'intervista con il direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini all'interno di MHOT (il principale evento B2B in ambito di Mobility Transformation, ideato e realizzato da BtheOne Automotive in collaborazione con Quattroruote Professional e dedicato ai concessionari auto, ai fleet/mobility manager e a tutti i costruttori di mobilita'), la Lega - si legge nel comunicato - annuncia una raccolta firme che coinvolgera' anche le centinaia di gazebo che nel weekend saranno allestiti in Lombardia e Lazio per festeggiare il risultato delle recenti regionali".

