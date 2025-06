Auto: Jato Dynamics, +111% a maggio per marchi cinesi in Europa, raddoppia quota

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - Il mercato europeo delle auto nuove ha registrato un aumento delle immatricolazioni del 2,5% su base annua a maggio, secondo i dati dell'Istituto britannico Jato Dynamics per 28 mercati europei. Nel maggio 2025 sono stati immatricolati un totale di 1.107.517 nuovi veicoli, portando la cifra da inizio anno a 5.535.831 unita' (+0,7%). Secondo i dati di Jato Dynamics, inoltre, a maggio 2025 sono state immatricolate 65.808 unita' dalle case automobilistiche cinesi (+111%), pari al 5,9% delle vendite totali in tutta la regione. Cio' significa che i marchi automobilistici cinesi hanno piu' che raddoppiato la loro quota di mercato rispetto al 2,9% registrato nello stesso mese del 2024. 'Nonostante l'imposizione di tariffe da parte dell'Ue sui veicoli elettrici cinesi, i marchi automobilistici del Paese asiatico continuano a registrare una forte crescita in tutta Europa', ha commentato Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics. 'Il loro slancio e' in parte dovuto alla decisione di sostenere le motorizzazioni alternative, come l'ibrido e l'ibrido plug-in', ha aggiunto. Tra i marchi cinesi, Byd ha registrato un aumento delle immatricolazioni a maggio del 397% rispetto a un anno fa.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 24-06-25 19:53:13 (0661) 5 NNNN