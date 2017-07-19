Auto Italia: Tesla scatta (+74,7%), balzo cinesi con Byd (+329%) e Leapmotor (+594%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - Dopo il balzo di dicembre, che ha consentito a Tesla di limitare il 'passivo' del 2025 al 17,91%, il colosso americano delle auto elettriche conferma la rotta in Italia, mettendo a segno un +74,75% a gennaio. Nel primo mese dell'anno le immatricolazioni il gruppo di Elon Musk nel nostro Paese sono salite a 713 unita', molto meglio rispetto ai dati registrati nell'Unione europea (-20,2%a dicembre e -26,9% nel 2025, come emerso dai dati Acea di fine gennaio). Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale forte arriva dalla Cina: Leapmotor, che in Europa opera tramite la jv con Stellantis Leapmotor International, e' entrata nelle tabelle del ministero avendo superato la soglia di rilevanza e ha immatricolato 1.118 vetture, in rialzo del 594,41%. MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a gennaio ha immatricolato 4.240 vetture (+2,64%, dopo il +24,91% del 2025). Anche Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 2.496 vetture, in rialzo del 357,14%, dopo il +529,74% dell'anno scorso. Byd, che nel 2025 aveva messo a segno complessivamente un rialzo del 747,85%, ha immatricolato 3.553 vetture (+329,63%), con una quota che arriva al 2,5%.

Ars

