Auto Italia: Promotor, prospettive per prossimi mesi non sono positivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mar - In febbraio sono state immatricolate in Italia 137.922 autovetture con un calo del 6,3% sullo stesso mese del 2024. "Le immatricolazioni complessive nel primo bimestre sono state 271.638 con una contrazione del 6,1% sullo stesso periodo del 2024 ma con un calo di ben il 14,9% rispetto ai livelli ante-crisi, cioe' rispetto al 2019. A cio' si aggiunge che le prospettive per i prossimi mesi non appaiono positive", ha detto Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, sottolineando che il 79% dei concessionari interpellati, nel quadro dell'indagine congiunturale mensile sul mercato dell'auto in Italia, ha dichiarato che in febbraio la raccolta di ordini e' stata bassa e a cio' si aggiunge che l'84% dei concessionari giudica bassa anche l'affluenza di visitatori nelle show room dei concessionari.

Dalla stessa fonte emerge poi che i principali fattori di freno per il mercato dell'automobile italiano sono al momento l'incertezza per la transizione energetica, inserita tra i fattori di freno dal 60% degli interpellati, e i prezzi che vengono giudicati decisamente elevati dal 58% degli interpellati. Per quanto riguarda il piano d'azione europeo "stupisce che l'Unione europea non percepisca l'assoluta necessita' di non demolire la sua industria dell'auto con tutto quello che ne consegue in termini di produzione di ricchezza e di occupazione per molti proprio quando l'economia europea dove far fronte ai colossali investimenti indispensabili per la difesa comune e per altri settori che si troveranno in serie difficolta' in conseguenza della politica varata dal presidente Trump", ha detto Quagliano.

