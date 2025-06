Auto Italia: Promotor, mercato in stagnazione e restera' tale almeno in breve periodo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 giu - I dati sulle immatricolazioni di maggio in Italia "sono sostanzialmente in linea con quelli relativi all'intera Unione europea. Nel complesso, dunque, il mercato dell'auto dell'Unione e' in stagnazione e, per quanto riguarda l'Italia, in stagnazione restera' quantomeno nel breve periodo dato che l'acquisizione degli ordini nel mese scorso e' stata bassa". Lo ha detto Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, sottolineando che "nel prossimo futuro dunque, se nulla succede, la prospettiva italiana resta quella della stagnazione se non addirittura di una ulteriore diminuzione dei volumi di vendita. E non si vede come e quando si potra' ritornare ai livelli ante-pandemia che, peraltro, sono stati gia' raggiunti e superati nel resto del mondo". A tutt'oggi, sottolinea Quagliano, "nessuna misura significativa e' stata pero' annunciata dalla Ue se non la decisione di spalmare su tre anni le multe irrogate dalla stessa Ue per costringere le case automobilistiche a seguire i suoi diktat. Il risultato e' che oggi ci si chiede come salvare l'auto europea dalla catastrofe incombente".

Ars

(RADIOCOR) 03-06-25 18:45:09 (0530) 5 NNNN