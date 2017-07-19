Auto Italia: Promotor, dati non esaltanti, 2025 chiudera' a livello infimo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - In novembre sono state immatricolate in Italia 124.222 autovetture con un calo sullo stesso mese del 2024 dello 0,04%. "Il risultato non e' certo esaltante e per giunta e' stato ottenuto grazie a un apporto degli ultimi incentivi varati dal Governo per l'acquisto di auto elettriche, incentivi che, immediatamente dopo l'apertura della piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 22 ottobre scorso, sono stati prenotati per 55.680 autovetture". Cosi' il Centro Studi Promotor commenta i dati sulle immatricolazioni di novembre in Italia, ricordando che "il 2025 dovrebbe chiudere a quota 1.506.000 immatricolazioni, un livello decisamente infimo e molto lontano da quello che ha preceduto la pandemia, cioe' dal 2019 in cui le immatricolazioni furono 1.916.951 (-21,4%)". Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, "il clima di opinione nel settore dell'auto e' fortemente condizionato dall'attesa del progetto che la Commissione europea presentera' il 10 dicembre per cercare di attenuare l'impatto negativo sull'industria europea dell'auto, sugli automobilisti e sull'economia della sua politica per la transizione energetica nell'auto". Questa politica, ha aggiunto, "ha gia' determinato risultati catastrofici che sono sotto gli occhi di tutti: dal crollo della produzione di auto in Europa, alla penetrazione di concorrenti molto temibili dell'industria europea, agli effetti sugli automobilisti costretti in moltissimi casi ad utilizzare auto sempre piu' vecchie e sempre piu' pericolose in quanto rimangono in esercizio auto che in tempi normali, sarebbero state da tempo rottamate e cio' ovviamente per la crescente difficolta' per molti cittadini dell'Unione di acquistare auto nuove".

Ars

