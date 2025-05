Auto Italia: Promotor, con dati aprile attesi 1,485 mln in 2025, livello infimo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mag - Ad aprile in Italia il mercato dell'auto ha registrato "una crescita, ma decisamente modesta" e, quindi, "resta su livelli estremamente depressi e molto lontani da quelli precedenti la crisi da coronavirus". Lo ha detto Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, commentando i dati sulle immatricolazioni del mese scorso, sottolineando che "per valutare correttamente quanto grave sia l'attuale situazione del mercato dell'auto italiano (ma il quadro europeo e' sostanzialmente analogo) va detto che nel 2019 le immatricolazioni di autovetture furono 1.916.951, un volume, fra l'altro, tutt'altro che eccezionale, se si pensa che nei primi anni del secolo, prima della crisi di Lehmann Brothers del 2008, le immatricolazioni di autovetture in Italia si aggiravano intorno ai 2.300.000 unita' all'anno con punte di 2.420.000 unita' nel 2001 e di 2.493.106 unita' nel 2007". Ad ogni modo, sottolinea Quagliano, "la piccola crescita di aprile segue l'incremento di marzo ma era stata preceduta da sette cali consecutivi. Proiettando il risultato dei primi quattro mesi sull'intero 2025 e tenendo conto della stagionalita' delle vendite, si ottiene un volume di immatricolazioni di 1.485.886, un livello decisamente infimo rispetto alla situazione ante-crisi e che non consente la regolare sostituzione delle auto di un parco circolante che, secondo l'ultimo dato disponibile (2023), aveva toccato quota 40.915.229 auto per continuare presumibilmente a crescere anche nel 2024".

Ars

