Auto Italia: Federauto, rialzo marzo prevedile, ancora -20% su pre-pandemia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - 'Il risultato positivo di questo mese era prevedibile, considerando i bassi volumi dello scorso anno determinati da una serie di fattori avversi e concomitanti ma il differenziale con i dati pre-pandemia (-20,6%) resta importante'. Lo dichiara Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto, commentando i dati auto di marzo 2023 (+40,7% su anno).

'Lo stop definitivo dell'Ue alla vendita dei motori termici nuovi alimentati da combustibili fossili a partire dal 2035, con la deroga all'utilizzo dei soli carburanti sintetici, ci lascia dubbiosi circa l'esclusione dei biocarburanti che, al contrario, in un contesto di economia circolare possono contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti', sottolinea De Stefani. 'In ambito nazionale, invece, il recente disegno di legge delega del Governo per la revisione strutturale del sistema tributario italiano - oramai datato di 50 anni - potrebbe rappresentare una svolta significativa per accompagnare la riconversione tecnologica del Paese e la transizione ecologica dell'automotive, coniugando la difesa dell'ambiente e la spinta al rinnovo dei veicoli', continua De Stefani. Inoltre, prosegue De Stefani, 'per valorizzare le risorse pluriennali gia' stanziate lo scorso anno con il fondo automotive, risulta sempre piu' evidente l'opportunita' di rivedere il funzionamento degli attuali incentivi' che va accompagnato dal 'tempestivo sviluppo e potenziamento di una rete di ricarica accessibile, funzionale ed efficiente agli scopi di imprese e cittadini'.

